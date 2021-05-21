«Интер Майами» устроил необычную презентацию формы. На официальном сайте клуба появились фото и видео, демонстрирующие новый комплект на дне океана.
Новая форма adidas Primeblue создана в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком и в преддверии Всемирного дня океанов 8 июня. Болельщики могут купить форму с 21 мая, а команда дебютирует в обновке 30-го числа в матче против «Ди Си Юнайтед».
MLS
В «Интере» Бекхэма процветает кумовство. Так ли это?
- Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров. Снимки делал фотограф Джейсон Вашингтон, специализирующийся на подводных съемках.
- После шести туров «Интер Майами» идет на седьмом месте в Восточной конференции МЛС.
MLS
Мать Игуаинов умерла от рака. Ради нее Гонсало мог уйти из футбола
MLS
Бекхэм: «Думаю, Месси и Роналду не трудно будет выбрать «Майами»