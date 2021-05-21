Опубликовано 21/05/2021 в 08:36 GMT | Обновлено 21/05/2021 в 08:40 GMT

«Интер Майами» устроил необычную презентацию формы. На официальном сайте клуба появились фото и видео, демонстрирующие новый комплект на дне океана.

Новая форма adidas Primeblue создана в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком и в преддверии Всемирного дня океанов 8 июня. Болельщики могут купить форму с 21 мая, а команда дебютирует в обновке 30-го числа в матче против «Ди Си Юнайтед».

MLS В «Интере» Бекхэма процветает кумовство. Так ли это? 06/05/2021 В 14:40

Форму представляла модель Корал Томашик, которая нырнула на глубину океана в 30 метров. Снимки делал фотограф Джейсон Вашингтон, специализирующийся на подводных съемках.

После шести туров «Интер Майами» идет на седьмом месте в Восточной конференции МЛС.

MLS Мать Игуаинов умерла от рака. Ради нее Гонсало мог уйти из футбола 27/04/2021 В 07:19