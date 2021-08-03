В конце июля Себастьян Дриусси выкупил контракт у «Зенита» и подписал новый ангажемент с «Остином» из MLS. Дебютный сезон техасского клуба идет прямо сейчас, он только заманивает звезд – отсюда место назначенного игрока, предложенное аргентинцу. Это значит, что у Дриусси нет потолка зарплаты – Себ точно получил оклад выше очерченных правилами 612,5 тысяч долларов в месяц. По правилам американского чемпионата, зарплаты назначенных игроков оплачиваются инвесторами клуба, а не лигой (да, остальные футболисты заключают контракты с MLS). И один из таких щедрых совладельцев «Остина» – Мэттью Макконахи.

Оказалось, актер уважает футбол и занимался им в детстве: Мэттью – голкипер. В юности обладатель Оскара играл в мяч 12 лет.

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«Однажды летом оказался в лагере «Тампа-Бэй Раудис» – никогда не был настолько хорош, как тогда. Лидировал в лиге по красным карточкам, но это уже другая история. У меня был интерес к футболу, но это не моя игра, поскольку в то время она не была типично американской», – рассказывал Макконахи. Он следил только за АПЛ и чемпионатами мира.

Но в 2012 году Мэттью женился на фотомодели и дизайнере из Бразилии Камиле Алвес, которая, естественно, не представляет жизни без футбола. У пары родились трое детей, и малышей тоже зацепил соккер. У актера не было шанса. «Футбол снова впрыснули в мою кровь», – говорил он.

Макконахи стали замечать в джерси сборной Бразилии, затем на стадионах. А в 2019-м Мэттью стал почетным гостем «Челси» на матче против «Лилля» в Лиге чемпионов. Перед игрой актер познакомился с Фрэнком Лэмпардом, тренировавшим «синих», и встретился с земляком – американским хавом «синих» Кристианом Палисиком. Актер получил именную футболку, наделал кучу фоток и твитнул пацанскую цитату Стэйтема: «18 игроков, 14 стран, одна игра. Слава футбольному мячу, величайшему изобретению в мире».

В том же 2019-м новая франшиза MLS «Остин» готовилась к запуску. В августе молодой клуб твитнул: «Новый совладелец в MLS – Мэттью Макконахи – актер, продюсер и филантроп. Макконахи – выпускник Университета Техаса в Остине и обладатель Оскара». Актер вошел в состав пяти руководителей новой команды.

«Это больше, чем качественная инвестиция, это еще и инвестиция в город. Самая разнообразная и безграничная игра в мире приходит в один из самых мультикультурных и креативных городов мира. ФК «Остин» – это здоровая инвестиция в культуру и будущее нашего города», – сказал Макконахи.

«Остин» не зря упомянул, что новый совладелец – филантроп. Кроме вложения в профессиональный футбольный клуб, Мэттью годами поддерживает местный спорт: студенческие команды по баскетболу и американскому футболу. Актера часто встречают и на матчах техасских студентов.

Главное шоу Макконахи выкатил в июле 2021-го в дебютном матче собственного клуба на свежевыстроенном 20-тысячнике. «Остин» продал все 15 тысяч абонементов на арену, набилась полная коробка людей. В этот момент на поле вышел Макконахи в ослепительном зеленом костюме с барабаном на шее и начал заводить трибуны.

Весной Мэттью обратился к игрокам «Челси» перед финалом Лиги чемпионов. «Удачи в финале Лиги чемпионов c «Манчестер Сити». Америка, MLS и все в «Остине» болеют за вас. Палисик и другие парни в синем, вы знаете, что делать, когда выйдете на поле. Надо взять трофей», – призвал Макконахи, и лондонцы его послушались.

Себастьян Дриусси перешел в «Остин» не на легкую жизнь: техасский клуб в дебютном сезоне глухо замыкает таблицу западной конференции: 13 очков и три победы в 15 турах.

Мэттью Макконахи – не единственный артист, который владеет долей в футбольных клубах. Вот еще семь знаменитостей, которые предпочитают оффлайн версию Football Manager.

Элтон Джон, «Уотфорд»

Легенда рок-музыки дважды становился владельцем «шершней»: с 1976-го по 1987-й и с 1997-го по 2002 год. Артист болел за клуб с детства и вложился в него по приглашению знакомых руководителей, когда «Уотфорд» барахтался в четвертом дивизионе. Управленцы рассчитывали, что приглашение Элтона Джона распиарит клуб и привлечет новых инвесторов, а сам певец вкинет кэша. Но оказалось, что музыкант имеет менеджерский талант и амбиции: благодаря сэру Джону «Уотфорд» начал вкладываться в молодых талантов и перестроил академию, что впоследствии помогло пойти вверх после кризиса.

Но не только Элтон Джон помог «Уотфорду» – любимый клуб спас жизнь великому музыканту.

«Я был владельцем и президентом «Уотфорда» в течение худшего периода жизни. Это были годы наркомании, пьянства, дурацких сотрудничеств, многочисленных разбирательств. Я даже несколько раз задумывался о смерти. Но клуб… «Уотфорд», несмотря на кучу сил, которые я тратил на его развитие, всегда был источником моего счастья. Знаете: я грустил до приезда на базу. Но там меня встречали игроки, персонал. И я понимал, что я счастливый человек. По понятным причинам я слабо помню те годы. Но я помню каждый матч «Уотфорда». Я клянусь», – написал сэр Элтон в биографии – посвятил любимому клубу огромную главу.

Грэм Тейлор и Элтон Джон Фото: Getty Images

Артист нашел главного главного тренера в истории «Уотфорда» – Грэма Тейлора, который после приглашения от Джона проработал с «шершнями» 10 лет, вывел его в топ-лигу Англии, добился в ней серебряных медалей и финала Кубка Англии. Владелец клуба и коуч настолько подружились, что называли друг друга братьями.

«Он исполнил все мои фанатские мечты. Он мой герой», – говорил Элтон Джон о Тейлоре. В 2012-м Грэм умер, и сэр Элтон произнес трогательную речь на его похоронах: «Грэм был самым честным и самым искренним человеком в моей жизни. Мы были братьями. Я люблю тебя, Грэм. Я буду сильно скучать».

Сын Элтона играет в клубной академии «Уотфорда», а сам 74-летний артист появляется на матчах и комментирует в медиа игру уже своего бывшего клуба. При этом рок-стар не бросает клубные дела: один из боссов «Уотфорда» Скотт Даксбери рассказывал, как сэр Элтон позвонил ему и посоветовал просмотреть каких-то пацанов из второй лиги, о которых функционер даже не слышал. Он передал имена скаутам, и те вернулись с удивлением на лицах – игроки реально сильные.

Ева Лонгория и Кейт Аптон, «Некакса»

В конце 2010-х трехкратный чемпион чемпионата Мексики «Некакса» оказался в серьезном кризисе. Чтобы вылезти из долгов, клуб решил продать половину акций, но сохранить действующее руководство. Акции раскупили быстро, а среди инвесторов оказалась небольшая толпа знаменитостей.

Ева Лонгория Фото: Getty Images

В начале 2021-го совладельцами «Некаксы» стали полузащитник «Фенербахче» Месут Озил, актриса Ева Лонгория («Отчаянные домохозяйки», «Почему женщины убивают») и модель и звезда Sports Illustrated Кейт Аптон вместе с мужем – звездой бейсбола Джастином Верландером. Пока план работает не очень – после двух туров клуб с двумя поражениями на предпоследнем месте чемпионата Мексики.

Райан Рейнольдс, «Рексем»

Звезда «Дедпула» и его приятель Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно») – потрясли вселенную в ноябре 2020-го: во время открытого разговора в зуме друзья заявили, что готовы приобрести один из старейших клубов Уэльса «Рексем». Команда на тот момент выступала в пятом английском дивизионе и принадлежала болельщикам, но совет проголосовал в пользу американских артистов, и Рейнольдс с Макэлхенни приобрели клуб.

Знаменитости пообещали, что используют собственные деньги, славу и маркетинговые возможности, чтобы вернуть «Рексему» времена былой славы, которые, правда, пришлись еще на конец 70-х.

Рейнольдс и Макэлхенни раздули покупку в целое шоу: они снимают документалку в стиле Netflix о том, как пытаются поднять клуб, планируют напиться с болельщиками и привести «Рексем» к чемпионству. «Вы от нас еще устанете», – пообещал Рейнольдс.

Натали Портман, «Энджел Сити»

В конце 2020-го актриса Натали Портман («Звездные войны», «Черный лебедь») объявила о создании женской футбольной команды «Энджел Сити». Портман объединилась с другими топовыми артистками – Евой Лонгорией, Джессикой Честейн, Дженнифер Гарнер, Узо Адубой и Америкой Феррерой.

«Меня так будоражит будущее женского футбола в США. Наша группа очень увлечена этим видом спорта, потому что у нас в США лучшие в мире футболистки. Мы все-таки выиграли два последних чемпионата мира. Кстати, мы – первые в мире женщины-инвесторы и женщины-руководители в профессиональном спорте», – заявила Натали на шоу Джимми Фэллона. Очевидно, актриса имела ввиду сочетание обеих ролей – соучередители и спонсоры профессионального клуба без участия мужчин.

Клуб Портман и ее напарниц стартует в женском чемпионате США в 2022-м.

Уилл Феррелл – «Лос-Анджелес»

В 2016 году в Лос-Анджелесе прошла презентация одноименного клуба MLS. «ЛА» представил логотип, сайт, социальные сети, цвета команды, а еще группу инвесторов: 26 человек, среди которых есть бывшие спортсмены – бейсболист Номар Гарсиапарра, баскетболист Мэджик Джонсон и футболистка Миа Хэмм.

Самым ярким персонажем среди них оказался комик и актер Уилл Феррелл («Телеведущий», «Персонаж»). «Это не очередная шутка. Я и правда попал в число совладельцев клуба из Лос-Анджелеса», – заявил Феррелл на пресс-конференции, на которой актер был представлен как большой поклонник футбола и фанат «Челси».

Правда, с тех пор неизвестно, чем именно занимается Феррелл в «Лос-Анджелесе». Зато есть куча видео, как комик на трибунах всячески привлекает внимание к бренду. Возможно, его реклама помогла выиграть первый трофей «ЛА»: Supporters’ Shield – ежегодную награду, вручаемую команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате MLS.

Леброн Джеймс – «Ливерпуль»

Леброн Джеймс стал совладельцем «красных» в 2011 году. Икона «Лейкерс» купил 2% акций – его маркетинговая фирма подписала соглашение с владельцами «Ливерпуля» Fenway Sports Partners.

Первоначальные инвестиции Джеймса в размере пяти миллионов евро, по данным Bloomberg, в 2019 году принесли уже больше 24 миллионов.

Джеймс был в восторге, когда «Ливерпуль» договорился о работе с Nike: Леброн спонсируется найками, поэтому раньше не мог носить джерси «Ливерпуля».

Бонус: Хью Джекман и «Норвич», Луи Томлинсон и «Донкастер»

Статус звезды выносит с петель многие двери, но иногда и он бессилен.

Например, бывший солист One Direction Луи Томлинсон неудачно пытался купить любимый «Донкастер».

История началась, когда 23-летний Луи неплохо сыграл в благотворительном матче семь лет назад. Певец еще до славных времен был капитаном барной команды «Три подковы», пока рос в районе Донкастера. В результате его пригласили сыграть за юношескую команду родного клуба – исполнить детскую мечту. Томлинсон вышел со скамейки запасных и неплохо поиграл с дублерами в 2014-м.

Когда Луи уже заработал миллионы, он попытался купить клуб и даже подписал соглашение с председателем правления Джоном Райаном, но документы были оформлены криво. Футбольная лига заявила, что им не предоставили бизнес-план, и завернула сделку.

С Хью Джекманом произошла не менее трагичная история.

В 2011 году австралийский актер рассказал, что его мама живет в Норфолке, а сам он – фанат «Норвича». Актер признался, что упустил возможность купить любимый клуб.

«Около года назад я получил письмо, в котором говорилось: «Раз вы поклонник «Норвича», хотите стать инвестором и младшим совладельцем?» Я сказал: «Думаю, это немного натянуто: я был на «Кэрроу-роуд» всего раз, когда моя мама взяла меня». И я решил не вкладывать деньги. Иногда я делаю большие ошибки», – рассказал Хью.

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