Трое игроков молодежной академии клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» подверглись нападению на расовой почве.

Один из футболистов находится в больнице с травмами, не угрожающими его жизни, и должен полностью выздороветь после операции. Один из подозреваемых арестован, ведется следствие. Клуб не намерен давать дополнительных комментариев относительно инцидента.

«Хватит – значит хватит. Мы убиты горем, испытываем отвращение к обвинениям и решительно осуждаем любые проявления дискриминации, расизма и ненависти.

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Столь омерзительному поведению нет места в нашем обществе. Мы сделаем все для поддержки пострадавших игроков и потребуем самого сурового наказания для виновных», – сказано в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте

Как сообщает Globalnews со ссылкой на местную полицию, столкновение между молодыми людьми произошло до нанесения ножевых ранений. Пострадавшего в ходе атаки 17-летнего игрока доставили в больницу в стабильном состоянии, а его ровесника, совершившего нападение, тут же арестовали. Обстоятельства происшествия все еще расследуются, следователи работают над установлением мотива. Считается, что подозреваемый и потерпевший неизвестны друг другу.

«Ванкувер» занимает предпоследнее место в Западной конференции MLS – «Уайткэпс» набрали 17 очков после 18-ти матчей.

В минувшем сезоне клуб занял девятую строчку в таблице.

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