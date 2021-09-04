Ромео Бекхэм, сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма, подписал контракт с клубом «Форт Лодердейл».
Согласно информации Miami Total Futbol, 19-летний футболист может дебютировать за «Форт Лодердейл» уже в ближайшие выходные в матче с «Чаттануга Ред Вулвз». Последние несколько недель Ромео усиленно тренировался с новой командой и уже прокомментировал переход в инстаграме. Игрок отметил в профиле, что является футболистом «Форт Лодердейл», а также опубликовал фотографию с тренировки и подписал ее «Следуй за мечтой».
Чемпионат Франции
Бекхэм обсудил с Месси его переход в «Майами» в 2023-м (Mirror)
- «Форт Лодердейл» – фарм-клуб «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бекхэм.
- Клуб выступает в третьем по значимости американском дивизионе.
Чемпионат Англии
Бекхэм не перешел в «Лестер» в 2011-м. Сделку отменила Виктория
Футбол
Бекхэм появится в эпизоде «Друзей» – вместе с Леди Гагой и BTS