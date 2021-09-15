Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, возможно, продолжит карьеру в североамериканской MLS, идут переговоры.

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«Три клуба MLS проявили интерес к Андрею Шевченко как к возможному новому тренеру на следующий сезон. Начались переговоры», – написал в твиттере журналист Николо Скира.

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Шевченко занимал пост главного тренера сборной Украины с 2016 года и покинул команду этим летом после завершения срока контракта.

Андрей хотел бы продлить контракт, но не получил предложения от Украинской ассоциации футбола.

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