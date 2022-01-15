«Реал Солт-Лейк» подписал двухлетний контракт с 14-летним нападающим Акселем Кеем из фарм-клуба «Реал Монаркс». Воспитанник, который поставил подпись в соглашении в возрасте 14 лет и 15 дней, обошел легендарного Фредди Аду. Фредди подписался в «Ди Си Юнайтед», будучи на 153 дня старше.

«За последний год Аксель доказал, что является одним из самых перспективных атакующих игроков в стране. Его склонность бить перед воротами далеко не по годам, и в сочетании с его элитным атлетизмом он планирует стать забивающей силой в нашей лиге в ближайшие годы», – сказал генеральный менеджер «Солт-Лейка» Эллиот Фолл.

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Кей родился в Кот-д'Ивуаре, но вырос в Бразилии, где его отец тоже играл в футбол на профессиональном уровне. Аксель переехал в Сан-Диего в 2017 году и три года играл за молодежный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», после чего присоединился в Академии «Реал Солт-Лейка». Он помог привести команду «РСЛ» до 15 лет к первому в истории чемпионату MLS Next Cup – парень забил пять мячей в пяти играх, включая хет-трик. Затем в команде до 17 лет он вонзил шесть банок в шести встречах.

А в октябре 2021-го Кей поразил спортивный мир, когда вышел на замену во время матча «Реал Монаркс». Он стал самым молодым профессиональным спортсменом в истории американских командных видов – тогда Акселю было 13 лет, 8 месяцев и 9 дней. Он самый молодой профи не только в США, но и в топ-5 европейских лиг. В АПЛ, Ла Лиге, Бундеслиге, Серии А и Лиге 1 не выступали футболисты моложе 15 лет – парня есть шанс сыграть в MLS и сделать рекорд чуть честнее: все же он играл пока только во втором по уровню дивизионе.

«Реал Солт-Лейк» обновил клубный рекорд, который держался всего четыре дня. 11 января 2022-го клуб подписал другого воспитанника, 15-летнего полузащитника Джуда Веллингса. Парень заключил сделку до 2025-го с опцией продления на год.

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