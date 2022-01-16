В пятницу, 14 января, Дэвид Бекхэм опубликовал в инстаграме снимок, на котором он целует в губы 10-летнюю дочь Харпер.

На фотографии отец с дочерью прогуливались по парку, и Дэвид поделился моментом нежности к ребенку. «Папа и принцесса Лея прекрасно погуляли этим утром», – подписал пост бывший футболист.

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В прошлом 46-летний спортсмен уже подвергался критике за то, что делится фотографиями, на которых он целует Харпер. Как и в предыдущих случаях, мнения подписчиков разделились: пост собрал более семи тысяч комментариев. Некоторые назвали изображение красивым и защищали звезду, в то время как другие выражали недовольство и настаивали на том, что Харпер слишком взрослая для этого жеста, Дэвиду пора остановиться.

Источник: Daily Мail.

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