Дэвид Бекхэм поздравил сына Ромео после того, как тот дебютировал за «Интер Майами» 26 января.
19-летний футболист получил возможность сыграть за команду MLS от главного тренера Фила Невилла, который выпустил его на поле, чтобы помочь завершить успешный товарищеский матч с перуанским клубом «Университариос». Встреча принесла победу клубу Ромео со счетом 4:0.
Это был знаменательный момент для семьи Бекхэмов, когда его отец Дэвид, совладелец клуба MLS, с гордостью наблюдал за происходящим. После победы Ромео написал в инстаграме, что это было незабываемо. Прямо под постом отец ответил, просто сказав: «Молодец, приятель».
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