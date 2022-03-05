Вингер «Чикаго Файр» Фабиан Херберс раскритиковал нападающего «Интер Майами» Гонсало Игуаина.

«К черту этого парня, чувак. Этот парень такой жалкий. … Весь его язык тела ужасен. Я бы не хотел быть его товарищем по команде. Нахер этого парня, я не хочу иметь к нему отношение», – сказал Херберс после того, как игрока спросили, получил ли он футболку Игуаина после матча с «Интером».

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Осенью 2021-го Игуаин пожаловался на покупку Кака и Бензема после удачной игры аргентинца за «Реал». И все же Гонсало считает, что у него была здоровая конкуренция с французом.

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Источник: Zee Soccer Podcast.

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