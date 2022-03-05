Федерация футбола США ввела запрет на дискриминационные кричалки в отношении представителей ЛГБТ на матчах на территории страны.
Запрет коснется всех матчей MLS, игр мужских и женских сборных США, а также любых матчей других сборных, проводимых в стране.
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Австралийский футболист Джошуа Кавалло сделал каминг-аут. Его поддержали Жерар Пике и Антуан Гризманн.
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Это не первый случай каминг-аута в большом спорте. Почитай, как совершил каминг-аут первый хоккеист в НХЛ.
Источник: ESPN.
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