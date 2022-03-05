Федерация футбола США ввела запрет на дискриминационные кричалки в отношении представителей ЛГБТ на матчах на территории страны.

Запрет коснется всех матчей MLS, игр мужских и женских сборных США, а также любых матчей других сборных, проводимых в стране.

Ad

Австралийский футболист Джошуа Кавалло сделал каминг-аут . Его поддержали Жерар Пике и Антуан Гризманн.

MLS Игрок MLS: «Игуаин такой жалкий. Не хотел бы быть его одноклубником» 4 ЧАСА НАЗАД

Источник: ESPN.

MLS Сын Бекхэма впервые сыграл за клуб отца 28/01/2022 В 20:35