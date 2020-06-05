Сталь Мелец
    -
    18:40
    05.06.20
    Пушча
      Польша. 2-й дивизион • Тур 24
      Календарь
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      Онлайн
      Сталь Мелец - Пушча
      Польша. 2-й дивизион - 5 июня 2020

      Футбол, Польша. 2-й дивизион. Следите за матчем Сталь Мелец – Пушча на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 18:40 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Dariusz Marzec или Thomas Tulasz? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сталь Мелец и Пушча и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сталь Мелец и Пушча, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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