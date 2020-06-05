Вигры
    -
    16:30
    05.06.20
    Stadion Miejski w Suwalkach
    Медзь
      Польша. 2-й дивизион • Тур 24
      Календарь
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      Вигры - Медзь
      Польша. 2-й дивизион - 5 июня 2020

      Футбол, Польша. 2-й дивизион. Следите за матчем Вигры – Медзь на Eurosport.ru! 5 июня 2020 года в 16:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Adam Fedoruk или Dominik Nowak? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вигры и Медзь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вигры и Медзь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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