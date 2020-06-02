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Стомил - Хробрый

Польша. 2-й дивизион - 2 июня 2020

Футбол, Польша. 2-й дивизион. Следите за матчем Стомил – Хробрый на Eurosport.ru! 2 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Piotr Zajaczkowski или Иван Джурджевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стомил и Хробрый и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Стомил и Хробрый, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

