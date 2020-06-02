Стомил
    -
    19:00
    02.06.20
    Хробрый
      Польша. 2-й дивизион • Тур 23
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Стомил - Хробрый
      Польша. 2-й дивизион - 2 июня 2020

      Футбол, Польша. 2-й дивизион. Следите за матчем Стомил – Хробрый на Eurosport.ru! 2 июня 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Piotr Zajaczkowski или Иван Джурджевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Стомил и Хробрый и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Стомил и Хробрый, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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