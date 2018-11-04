Косовар из норвежского андеграунда освоил карате и положил мяч в лучших традициях Ибрагимовича

В матче второй по силе лиге Норвегии «Викинг» на выезде выиграл у «Мьёндалена» – 4:2.

Один из голов в исполнении «Викинга» вышел просто удивительным: защитник шведой отправил мяч вперед, другой игрок раскачал соперника финтами и отдал пас на Зимера Битики – а тот оформил забил каратистским приемом в стиле Златана Ибрагимовича.

«Викинг» лидирует в турнирной таблице с 58 очками. «Мьёндален» идет на второй строчке, отставая от лидера на один балл.

Битики – воспитанник клуба «Саннес Ульф», сыграл один матч за сборную Косово (но у него по-прежнему есть возможность выступать за Норвегию).

В 2013-2014 годах права на Битики принадлежали «Ред Булл» из Зальцбурга.

Ты заплачешь от гордости, что живешь в эпоху Ибрагимовича. Этот монстр снова забил уникальный мяч

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