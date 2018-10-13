Феерическое взятие ворот «крестоносцами» в Северной Ирландии: 10 секунд со старта, 4 касания
Ave Maria! Deus Vult!
В матче 11-го тура чемпионата Северной Ирландии «Крузейдерс» на своем поле выиграли у «Гленторана» – 3:0.
Хозяева открыли счет уже на десятой секунде игры: им понадобилось всего четыре касания, чтобы поразить ворота. Заброс вперед, скидка головой, мощный удар – все гениальное просто.
Решающий удар соорудил Мэтью Снодди.
- «Крузейдерс» занимают третью строчку в турнирной таблице, на счету команды 19 очков.
- «Гленторан» идет на шестом месте с 15 очками. В Премьер-лиге Северной Ирландии выступают 12 команд.
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