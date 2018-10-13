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Феерическое взятие ворот «крестоносцами» в Северной Ирландии: 10 секунд со старта, 4 касания

Феерическое взятие ворот «крестоносцами» в Северной Ирландии: 10 секунд со старта, 4 касания
Eurosport

15 мин. назад

Ave Maria! Deus Vult!

В матче 11-го тура чемпионата Северной Ирландии «Крузейдерс» на своем поле выиграли у «Гленторана» – 3:0.

Хозяева открыли счет уже на десятой секунде игры: им понадобилось всего четыре касания, чтобы поразить ворота. Заброс вперед, скидка головой, мощный удар – все гениальное просто.

Решающий удар соорудил Мэтью Снодди.

  • «Крузейдерс» занимают третью строчку в турнирной таблице, на счету команды 19 очков.
  • «Гленторан» идет на шестом месте с 15 очками. В Премьер-лиге Северной Ирландии выступают 12 команд.

Тот самый гол Николы Влашича «Реалу», после которого испанцы сочтут «Лужники» проклятыми

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