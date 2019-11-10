«Клифтонвилл» разгромил «Уорренпойнт Таун» в матче 15-го тура чемпионата Северной Ирландии – 4:0.

Один из голов в игре получился невероятно красивым: защитник Конор Макдермотт увидел, что голкипер соперника выдвинулся из ворот, и забил со своей половины поля. Кроме того, перед ударом Макдермотт классно убрал оппонента обманным движением.

«Клифтонвилл» занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Уорренпойнт Таун» – 12-ю.

В Премьер-лиге Северной Ирландии выступают 12 команд.

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