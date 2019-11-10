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Феноменальный голище из Северной Ирландии с 60 метров, напомнивший банку Бекхэма «Уимблдону»

Феноменальный голище из Северной Ирландии с 60 метров, напомнивший банку Бекхэма «Уимблдону»
Eurosport

1 час назад

Для такой пушечки не жаль и премии Пушкаша.

«Клифтонвилл» разгромил «Уорренпойнт Таун» в матче 15-го тура чемпионата Северной Ирландии – 4:0.

Один из голов в игре получился невероятно красивым: защитник Конор Макдермотт увидел, что голкипер соперника выдвинулся из ворот, и забил со своей половины поля. Кроме того, перед ударом Макдермотт классно убрал оппонента обманным движением.

  • «Клифтонвилл» занимает вторую строчку в турнирной таблице, «Уорренпойнт Таун» – 12-ю.
  • В Премьер-лиге Северной Ирландии выступают 12 команд.

Феерическое взятие ворот «крестоносцами» в Северной Ирландии: 10 секунд со старта, 4 касания

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