Футбольный клуб «Портадаун» обыграл «Куинс Юниверсити» в матче 27-го тура североирландского Чемпионшипа – 7:1.

Один из мячей в ворота «Куинс» был забит курьезным образом. Игрок «Портадауна» Адам Сэлли катнул мяч мимо голкипера, но он застрял в грязевой луже перед воротами. Работу за Сэлли доделал другой футболист – Крис Лэйвери.

По итогу матча Лэйвери оформил дубль, Сэлли – хет-трик.

«Портадаун» занимает первую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, «Куинс Юниверсити» – девятую. В турнире участвуют 12 команд.

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