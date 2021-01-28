Футболист академии ирландского «Богемианс» Джош Данн погиб в уличной драке в Дублине.

Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело, сообщило издание The Irish Sun.

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«Все в «Богемианс» опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, – говорится в сообщении пресс-службы клуба. – Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах, – добавляется в сообщении клуба. – Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих».

  • Взрослая команда «Богумианс» занимает второе место в чемпионате Ирландии.
  • Лидирует с отрывом в 11 очков «Шемрок Роверс».

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