Во вторник вечером в Дублине произошла потасовка между двумя компаниями, в результате которой 16-летний Данн получил несколько ножевых ранений. Он был доставлен в больницу, однако врачам спасти жизнь спортсмена не удалось. Дублинская полиция возбудила уголовное дело, сообщило издание The Irish Sun.

«Все в «Богемианс» опустошены, узнав о смерти Джоша Данна при трагических обстоятельствах, – говорится в сообщении пресс-службы клуба. – Джош был талантливым молодым футболистом. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Это тяжелое время для бывших одноклубников Джоша. Трудно представить себе потерю такого молодого человека в таких обстоятельствах, – добавляется в сообщении клуба. – Мы призываем игроков или их родителей обращаться за помощью, если они испытывают трудности. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать наших спортсменов, бывших или действующих».