В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Данганноном» был забит необычный мяч.
Нападающий «Гленторана» Рори Доннелли пробил головой с 36 метров – мяч перелетел через бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и приземлился в ворота.
ЧМ. Квалификация. Европа
Североирландский трамплин
- «Гленторан» победил со счетом 2:0 – второй мяч также забил Доннелли.
- 43-летний Рой Кэрролл играл в «МЮ» с 2001-го по 2005-й. Он провел за клуб 72 матча и пропустил 46 мячей.
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