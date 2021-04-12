Опубликовано 12/04/2021 в 14:59 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 14:59 GMT

В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии между «Глентораном» и «Данганноном» был забит необычный мяч.

Нападающий «Гленторана» Рори Доннелли пробил головой с 36 метров – мяч перелетел через бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Роя Кэрролла и приземлился в ворота.

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«Гленторан» победил со счетом 2:0 – второй мяч также забил Доннелли.

43-летний Рой Кэрролл играл в «МЮ» с 2001-го по 2005-й. Он провел за клуб 72 матча и пропустил 46 мячей.

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