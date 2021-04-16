В чемпионате Северной Ирландии невероятные голы можно увидеть в каждом туре, и все – при участии «Гленторана». В 30-м туре нападающий клуба забил в ворота «Данганнона» головой с центра поля, а три дня спустя в матче с «Колрейном» полузащитник соперника Джош Карсон отправил мяч в собственные ворота с 30 метров.
Гол Карсона на 77-й минуте помог «Гленторану» избежать поражения. Карсон пошел в грубый подкат и сыграл в мяч, который полетел точно в ворота. Голкипер «Колрейна» не ожидал подвоха и упустил момент удара.
Чемпионат Северной Ирландии
Экс-вратарю «МЮ» забили головой с центра. В АПЛ он был хорош
- «Гленторан» и «Колрейн» сыграли вничью со счетом 2:2.
- Команды находятся в лидирующей группе чемпионата Северной Ирландии. «Колрейн» идет вторым, а «Гленторан» – третьим.
Чемпионат Северной Ирландии
Североирландский игрок занялся сексом с 16-летней, сфотографировал процесс и сел на 3 месяца
Чемпионат Северной Ирландии
Феерическое взятие ворот «крестоносцами» в Северной Ирландии: 10 секунд со старта, 4 касания