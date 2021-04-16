В чемпионате Северной Ирландии невероятные голы можно увидеть в каждом туре, и все – при участии «Гленторана». В 30-м туре нападающий клуба забил в ворота «Данганнона» головой с центра поля , а три дня спустя в матче с «Колрейном» полузащитник соперника Джош Карсон отправил мяч в собственные ворота с 30 метров.

Гол Карсона на 77-й минуте помог «Гленторану» избежать поражения. Карсон пошел в грубый подкат и сыграл в мяч, который полетел точно в ворота. Голкипер «Колрейна» не ожидал подвоха и упустил момент удара.

Чемпионат Северной Ирландии Экс-вратарю «МЮ» забили головой с центра. В АПЛ он был хорош 12/04/2021 В 14:59

«Гленторан» и «Колрейн» сыграли вничью со счетом 2:2.

Команды находятся в лидирующей группе чемпионата Северной Ирландии. «Колрейн» идет вторым, а «Гленторан» – третьим.

Чемпионат Северной Ирландии Североирландский игрок занялся сексом с 16-летней, сфотографировал процесс и сел на 3 месяца 09/04/2019 В 17:47