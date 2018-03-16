Other Agency
20-летний норвежский футболист умер из-за острой инфекции
Еще одна смерть молодого футболиста.
20-летний опорный полузащитник клуба «Конгсвингер» Адриан Лиллебек Овлиен скончался сегодня ночью в больнице.
Причной смерти стала острая инфекция. В сообщении на официальном сайте клуб попросил не беспокоить игроков и тренеров в этот тяжелый момент для клуба.
- «Конгсвингер» – футбольный клуб из одноименного города в Норвегии. Клуб играет во втором по силе норвежском дивизионе.
- Овлиен сыграл 47 матчей за молодежные сборные Норвегии разных возрастов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте