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20-летний норвежский футболист умер из-за острой инфекции

20-летний норвежский футболист умер из-за острой инфекции
Eurosport

1 час назад

Еще одна смерть молодого футболиста.

20-летний опорный полузащитник клуба «Конгсвингер» Адриан Лиллебек Овлиен скончался сегодня ночью в больнице.

Причной смерти стала острая инфекция. В сообщении на официальном сайте клуб попросил не беспокоить игроков и тренеров в этот тяжелый момент для клуба.

  • «Конгсвингер» – футбольный клуб из одноименного города в Норвегии. Клуб играет во втором по силе норвежском дивизионе.
  • Овлиен сыграл 47 матчей за молодежные сборные Норвегии разных возрастов.

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