Команда под названием «Улленсакер/Киса» в матче первого дивизиона чемпионата Норвегии выиграла у команды под названием «Скейд» – 2:1.

«Киса» уступала в счете до 89-й минуты, когда за дело взялся ее голкипер Стефан Хагеруп. У ворот «Скейда» был назначен штрафной, Хагеруп подошел к мячу и – словно Рожерио Сени – запулил его точно в девятку.

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На 94-й минуте «Киса» забила еще один мяч и вырвала победу.

«Киса» занимает девятую строчку в турнирной таблице, «Скейд» – 15-ю. В первом дивизионе чемпионата Норвегии участвуют 16 команд.

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