Тромсё ИЛ
    -
    20:00
    15.09.20
    Альфхайм Штадион
    Лиллестрём
      OBOS-ligaen • Тур 15
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тромсё ИЛ - Лиллестрём
      OBOS-ligaen - 15 сентября 2020

      Футбол, OBOS-ligaen. Следите за матчем Тромсё ИЛ – Лиллестрём на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gaute Ugelstad Helstrup или Гейр Бакке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тромсё ИЛ и Лиллестрём и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тромсё ИЛ и Лиллестрём, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет