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Тромсё ИЛ - Лиллестрём

OBOS-ligaen - 15 сентября 2020

Футбол, OBOS-ligaen. Следите за матчем Тромсё ИЛ – Лиллестрём на Eurosport.ru! 15 сентября 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Gaute Ugelstad Helstrup или Гейр Бакке? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тромсё ИЛ и Лиллестрём и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тромсё ИЛ и Лиллестрём, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

