Соревнования по футболу могут быть исключены из программы летних Олимпийских игр, при условии, что ФИФА решит проводить чемпионаты мира раз в два года.
МОК опубликовал список видов спорта, рекомендованных для программы летней Олимпиады 2028 года. Футбол включен в перечень, но с оговоркой, которая гласит: «Олимпийский комитет будет следить за изменениями в международном календаре матчей».
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Источник: The Telegraph.
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