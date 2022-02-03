Соревнования по футболу могут быть исключены из программы летних Олимпийских игр, при условии, что ФИФА решит проводить чемпионаты мира раз в два года.

МОК опубликовал список видов спорта, рекомендованных для программы летней Олимпиады 2028 года. Футбол включен в перечень, но с оговоркой, которая гласит: «Олимпийский комитет будет следить за изменениями в международном календаре матчей».

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Источник: The Telegraph.

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