Лиепая
    -
    19:45
    05.07.19
    Даугава Лиепая
    Спартак Юрмала
      Чемпионат Латвии • Тур 21
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      Лиепая - Спартак Юрмала
      Чемпионат Латвии - 5 июля 2019

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Лиепая – Спартак Юрмала на Eurosport.ru! 5 июля 2019 года в 19:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gordon Young или Томас Ражанаускас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лиепая и Спартак Юрмала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лиепая и Спартак Юрмала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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