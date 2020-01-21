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«СЭ»: Кононов нашел новое место работы
Олег Георгиевич попытается стать своим в Риге.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов близок к подписанию контракта с новым клубом.
По информации «Спорт-Экспресса», 53-летний Кононов на днях начнет работу с ФК «Рига» – чемпионами Латвии.
- Кононов покинул «Спартак» в сентябре 2019 года после поражения от «Оренбурга», фанаты подвергли тренера серьезной обструкции.
- Рижане выиграли национальный чемпионат с семиочковым преимуществом.
«Я просил поддержать не себя, а команду». Кононов впервые заговорил после ухода из «Спартака»
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