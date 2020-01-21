Getty Images

«СЭ»: Кононов нашел новое место работы

«СЭ»: Кононов нашел новое место работы
Eurosport

1 час назад

Олег Георгиевич попытается стать своим в Риге.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов близок к подписанию контракта с новым клубом.

По информации «Спорт-Экспресса», 53-летний Кононов на днях начнет работу с ФК «Рига» – чемпионами Латвии.

  • Кононов покинул «Спартак» в сентябре 2019 года после поражения от «Оренбурга», фанаты подвергли тренера серьезной обструкции.
  • Рижане выиграли национальный чемпионат с семиочковым преимуществом.

«Я просил поддержать не себя, а команду». Кононов впервые заговорил после ухода из «Спартака»

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

Чемпионат Латвии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте