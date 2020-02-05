Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов возглавил латвийский ФК «Рига».

В рижском клубе подтвердили подписание соглашения с 53-летним специалистом, но не уточнили срок действия контракта. В штаб Кононова также войдет тренер вратарей Даниэль Тудор, работавший с коучем в «Краснодаре» и тульском «Арсенале».

В Латвии Кононов сменил Михаила Конева, возглавлявшего столичную команду с апреля 2019 года.

Олег Кононов работал в московском «Спартаке» с ноября 2018 по сентябрь 2019 гг. При нем после 11 туров красно-белые занимали девятое место в чемпионате России.

ФК «Рига» основан в 2015 году и дважды (в 2018 и 2019 гг.) выигрывал латвийский чемпионат. В сезоне-2019/20 столичный клуб дошел до раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где проиграл датскому «Копенгагену».

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