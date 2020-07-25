Вентспилс
    -
    18:00
    25.07.20
    Olimpiská Centra
    РФШ
      Чемпионат Латвии • Тур 10
      Календарь
      Перед матчем

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      Вентспилс - РФШ
      Чемпионат Латвии - 25 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Вентспилс – РФШ на Eurosport.ru! 25 июля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вентспилс и РФШ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вентспилс и РФШ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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