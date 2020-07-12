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Лиепая - Спартак Юрмала
Чемпионат Латвии - 12 июля 2020
Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Лиепая – Спартак Юрмала на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лиепая и Спартак Юрмала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лиепая и Спартак Юрмала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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