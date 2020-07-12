FK Tukums 2000
    -
    16:00
    12.07.20
    Tukuma Pilsetas Stadions
    Рига
      Чемпионат Латвии • Тур 7
      Календарь
      Перед матчем

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      FK Tukums 2000 - Рига
      Чемпионат Латвии - 12 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем FK Tukums 2000 – Рига на Eurosport.ru! 12 июля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу FK Tukums 2000 и Рига и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются FK Tukums 2000 и Рига, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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