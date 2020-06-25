РФШ
    -
    20:00
    25.06.20
    Stadions Arkadija
    Спартак Юрмала
      Чемпионат Латвии • Тур 3
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      РФШ - Спартак Юрмала
      Чемпионат Латвии - 25 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем РФШ – Спартак Юрмала на Eurosport.ru! 25 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РФШ и Спартак Юрмала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РФШ и Спартак Юрмала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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