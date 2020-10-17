Даугавпилс
    -
    15:00
    17.10.20
    Celtnieks
    МЕТТА/ЛУ
      Чемпионат Латвии • Тур 22
      Календарь
      Перед матчем

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      Даугавпилс - МЕТТА/ЛУ
      Чемпионат Латвии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Даугавпилс – МЕТТА/ЛУ на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Даугавпилс и МЕТТА/ЛУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Даугавпилс и МЕТТА/ЛУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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