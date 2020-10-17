Спартак Юрмала
    -
    15:00
    17.10.20
    Слока
    Вентспилс
      Чемпионат Латвии • Тур 22
      Календарь
      Перед матчем

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      Спартак Юрмала - Вентспилс
      Чемпионат Латвии - 17 октября 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Спартак Юрмала – Вентспилс на Eurosport.ru! 17 октября 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Спартак Юрмала и Вентспилс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Спартак Юрмала и Вентспилс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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