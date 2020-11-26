Вентспилс
    -
    14:00
    26.11.20
    Olimpiská Centra
    МЕТТА/ЛУ
      Чемпионат Латвии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Вентспилс - МЕТТА/ЛУ

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Вентспилс – МЕТТА/ЛУ на Eurosport.ru! 26 ноября 2020 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Вентспилс и МЕТТА/ЛУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Вентспилс и МЕТТА/ЛУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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