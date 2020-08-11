МЕТТА/ЛУ
    -
    18:00
    11.08.20
    Hanzas Vidusskolas Laukums
    Тукумс 2000
      Чемпионат Латвии • Тур 14
      Календарь
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      МЕТТА/ЛУ - Тукумс 2000
      Чемпионат Латвии - 11 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем МЕТТА/ЛУ – Тукумс 2000 на Eurosport.ru! 11 августа 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу МЕТТА/ЛУ и Тукумс 2000 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются МЕТТА/ЛУ и Тукумс 2000, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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