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Елгава - Спартак Юрмала

Чемпионат Латвии - 29 августа 2020

Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Елгава – Спартак Юрмала на Eurosport.ru! 29 августа 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Елгава и Спартак Юрмала и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Елгава и Спартак Юрмала, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

