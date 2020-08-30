Онлайн

Рига - РФШ

Чемпионат Латвии - 30 августа 2020

Футбол, Чемпионат Латвии. Следите за матчем Рига – РФШ на Eurosport.ru! 30 августа 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Олег Кононов или Виктор Мороз? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рига и РФШ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Рига и РФШ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

