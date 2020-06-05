Андрису Трейманису пришлось объясняться – и ему поверили.

Латвийский арбитр ФИФА Андрис Трейманис чуть не попал в международный скандал, обслуживая товарищеский матч между «Ригой» Олега Кононова и «РФС Рига».

После игры в интернете появился скриншот, на котором 35-летний судья показывает темнокожему футболисту Седрику Куадио красную карточку и средний палец. На фоне протестов в США эпизод вызвал шквал возмущения в комментариях, и Трейманису пришлось объясняться.

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«После матча меня много раз просили объяснить произошедшее, и я делаю это, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде футболист показал сопернику средний палец, а за это по правилам надо удалять. Игрок, увидев красную карточку, не понял, за что ее получил. Не понял и объяснение – и мне пришлось повторить жест, чтобы стало ясно.

Я просто показал, чем он провинился. Не нужно выхватывать деталь из контекста – смотрите весь эпизод целиком. Случается, что из черного делают белое и наоборот», – сказал арбитр.

А вот полный эпизод, выложенный на сайте «РФС Риги». Клуб и футболист извинились перед Трейманисом за то, что он получил незаслуженную критику.

Трейманис – судья ФИФА и кандидат на работу на ЧМ-2022, работал на матчах Лиги Европы и квалификации Лиги чемпионов.

В матче со счетом 2:0 победила «Рига» Кононова.

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