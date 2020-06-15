Что делал Олег после увольнения из «Спартака»? Например, удачно дебютировал в Прибалтике.

Самый любимый тренер болельщиков «Спартака» Кононов Олег покинул «Открытие-Арену» и спустя пять месяцев нашел новую работу. В феврале 2020 года он возглавил «Ригу», двукратного действующего чемпиона Латвии.

На следующий день после назначения Кононов дал интервью клубной пресс-службе, в котором подметил, что столичная команда играет в атакующий футбол. «Конечно, мне было приятно увидеть, что наши интересы совпадают. Потому что я сторонник того, чтобы команда играла в футбол и добивалась результатов. То, что команда сейчас так играет, мне очень приятно», – сказал белорусский специалист. Примерно такие же амбиции были у тренера в московском «Спартаке», за что он и стал легендой красно-белых.

Чемпионат России Кононов: «Не считаю, что провалил работу в «Спартаке» 26/12/2019 В 10:37

Олег Кононов, «Рига» Фото: From Official Website

А меньше чем через две недели Кононову Олегу подвезли усиление – на просмотр приехал брат Поля Погба Флорентен. Об этом узнали русские и латвийские медиа, но на сайте «Риги» о визите Погба-старшего не написали ни строчки – только безымянные снимки из фотоотчетов о матчах.

Флорентен ощутил на себе всю мощь несокрушимой саранской «Мордовии», провел еще пару игр и покинул «Ригу» Кононова Олега ради «Сошо» из Лиги 2.

Все это время Кононов Олег не отчаивался и собирал тренерский штаб. Вместе с главным в Латвию прибыл тренер вратарей Даниэль Тудор, для которого «Рига» стала четвертым совместным проектом с белорусским коучем. Через месяц клуб назначил еще одним ассистентом Кононова Равиля Сабитова, ранее возглавлявшего юношескую сборную России и «Торпедо», чьей последней самостоятельной работой была латвийская «Елгава».

Владелец «Риги» – Сергей Ломакин, сооснователь сети магазинов FixPrice. Он создал клуб в 2015-м и за пять лет сменил 13 тренеров – Кононов Олег стал 14-м.

«Надеюсь, сейчас в «Риге» все будет стабильно, – всплеснул руками Владимир Волчек, четвертый коуч в истории клуба. – Туда пришел высококлассный тренер (Кононов Олег – Eurosport), думаю, ему будет больше доверия. Хотя результаты уже пришли, но Сергей [Ломакин] захотел вывести команду на более высокий уровень и пройти в еврокубках как можно дальше. Я видел «Ригу» на Кубке ФНЛ, в команде чувствуется мощь», – проанализировал Волчек.

Удивительно, но еще на предсезонных матчах «Рига» вляпалась в скандал. В конце мая они играли с вице-чемпионом «РФШ» и попали на радары из-за неосторожного жеста судьи. Андрис Трейманис дал свисток в безобидном моменте и удалил темнокожего игрока гостей Седрика Куадио.

Обычный эпизод – но после красной карточки арбитр Трейманис залепил фак Куадио. На скриншоты и мемы попал не весь момент целиком, а только средний палец судьи. Как раз тогда в Штатах полыхали акции протеста, за расизм боролись во всем мире – можно было серьезно влететь.

В оригинале фак сопернику показал Куадио. Ивуарийский футболист сначала не понял, за что его удаляют, поэтому Трейманису пришлось повторить и объяснить жест. «РФШ» и Седрик уже извинились перед судьей за то, что втянули его в скандал.

Удивительно, но только после этого эпизода Кононову Олегу дали разрешение на работу в Латвии. «Он никуда не уезжал из Риги, для нас было важно, чтобы он оставался здесь. [Кононов] уже получил разрешение на работу и является полноценным главным тренером», – зачем-то подчеркнул пункт про полноценность гендиректор «Риги» Александр Пронин. Столичный клуб изначально представлял Кононова Олега как постоянного коуча, а не и.о. или врио без лицензии, поэтому непонятно, зачем еще раз акцентировать на этом внимание. Вероятно, в руководстве что-то знают.

Первым соперником «Риги» в чемпионате Латвии-2020 стала «Валмиера», занявшая в прошлом году четвертое место. Кононов Олег выставил атакующий состав и схему 4-2-3-1. Зрелищная тактика помогла уже на седьмой минуте. Голкипер «Валмиеры» еле справился с дальним ударом, и Роман Дебелко добавил из штрафной в пустые ворота. Атакующий футбол помог!

Следующий гол команды Кононова Олега появился только во второй половине. Футболист с потрясающим именем Антоний Черномордий отличился ровно после часа игры. Вероятно, он настолько захватывающий, что интернет пока прячет от человечества запись забитого мяча.

Зато твиттер бродкастера местного чемпионата помнит пенальти в ворота «Риги». Жорже Тейшейра мелко семенил перед точкой, в итоге пробил почти без разбега и ударил в тот угол, куда прыгнул вратарь Робертс Озолс.

2:0 – Кононов Олег с победы начал поход за латвийскими трофеями. И сделал это максимально стильно – болельщики московского «Спартака» наверняка обливаются горючими слезами, когда видят, какого адепта атакующей игры упустила Россия.

«Прекрасно представляю, что может понравиться болельщикам». Семин – о своей линии одежды

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат России Глушаков: «Кононов не мямля, он просто интеллигентный мужик» 05/09/2019 В 13:39