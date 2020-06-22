Картавый Ник продолжит карьеру в Европе и станет аналитиком «Спартака» из Юрмалы

В Латвии новый клуб Ковальчука занял пятое место из девяти команд.

Известный блогер и телеведущий Никита Ковальчук продолжил работу в профессиональном футболе.

«Спартак» (Юрмала) объявил, что Ковальчук присоединится к команде в качестве тренера-аналитика. Он подписал соглашение с латвийским клубом, которое начнет действовать с 1 июля. Срок контракта не разглашается.

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«Уверены, что опыт Никиты в работе с молодыми футболистами поможет команде стать еще сильнее. Добро пожаловать и удачи, Никита!» – сообщила пресс-служба красно-белых в фейсбуке.

Ранее Ковальчук работал главным тренером любительского ФК «КФ», а также ассистентом в молодежной команде «Сочи». 32-летний специалист покинул кубанский клуб в субботу, 20 июня, и заявил в инстаграме, что продолжит карьеру в Европе.

Юрмальский «Спартак» в чемпионате Латвии-2019 занял пятое место. В Высшей лиге этой прибалтийской страны выступают девять команд.

На ютьюб-канале Никиты (также известного, как Картавый Ник) на момент написания заметки 355 тысячи подписчиков.

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