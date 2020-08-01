Пиджаков на трибунах замечено не было.

В матче чемпионата Латвии «Рига» победила юрмальский «Спартак» со счетом 4:2.

Самое потрясающее в этом результате – последний гол хозяев. На 80-й минуте столичный клуб спокойно выходил из обороны и доставил мяч в середине поля бразильцу Фелипе Бризоле. Полузащитник поднял голову и отправил длинную передачу вперед на треть «Спартака».

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На заброс вылетел из штрафной голкипер юрмальской команды Давис Ошс. Он не заметил, что к нему мчится партнер Никита Беренфельд, и столкнулся с защитником в воздухе.

Мяч после привоза двух игроков «Спартака» отлетел к украинскому нападающему «Риги» Роману Дебелко. Он спокойно повел его в штрафную и закатил в опустевший створ ворот.

Беренфельд от жесткого контакта с Ошсом и неудачного приземления получил повреждение и покинул поле.

«Ригу» тренирует бывший тренер московского «Спартака» Олег Кононов. Команда лидирует в чемпионате Латвии после 11 туров и выиграла 10 матчей с разницей мячей 26-7.

Совладелец юрмальского «Спартака» – известный агент Марко Трабукки, который был причастен к приглашению некоторых игроков в московский клуб во времена Массимо Карреры.

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