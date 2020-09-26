Олег Кононов уехал из расположения «Риги» из-за серьезных проблем со здоровьем у дочери.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», дочь Кононова была госпитализирована. На днях ее выписали, но впереди долгий курс лечения. Бывший тренер «Спартака», до этого более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.

Чемпионат Латвии
Кононов возглавил «Ригу». Он сидел без работы с сентября
05/02/2020 В 16:03

Коуч попрощался с игроками «Риги» в чате команды в WhatsApp. Руководство клуба отнеслось к решению Кононова с пониманием.

  • Олег Георгиевич возглавил «Ригу» в феврале 2020 года.
  • После 19 туров команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Латвии.

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Латвии
«СЭ»: Кононов нашел новое место работы
21/01/2020 В 08:20
Чемпионат России
«Я просил поддержать не себя, а команду». Кононов впервые заговорил после ухода из «Спартака»
25/12/2019 В 19:09