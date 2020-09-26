Как сообщает «Спорт-Экспресс», дочь Кононова была госпитализирована. На днях ее выписали, но впереди долгий курс лечения. Бывший тренер «Спартака», до этого более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.