Олег Кононов уехал из расположения «Риги» из-за серьезных проблем со здоровьем у дочери.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», дочь Кононова была госпитализирована. На днях ее выписали, но впереди долгий курс лечения. Бывший тренер «Спартака», до этого более полугода не имевший возможности видеть семью, принял решение остаться с ней в Москве.
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Коуч попрощался с игроками «Риги» в чате команды в WhatsApp. Руководство клуба отнеслось к решению Кононова с пониманием.
- Олег Георгиевич возглавил «Ригу» в феврале 2020 года.
- После 19 туров команда занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Латвии.
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