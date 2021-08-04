Лиепая
    -
    18:00
    04.08.21
    Даугава Лиепая
    Валмиера
      Чемпионат Латвии • Тур 22
      Календарь
      Перед матчем

      Лиепая - Валмиера

      Футбол. Следите за матчем Лиепая – Валмиера на Eurosport.ru! 4 августа 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Nebojsa Vignjevic или Тамаж Пертия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лиепая и Валмиера и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Футбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются Лиепая и Валмиера, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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