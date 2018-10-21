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Мужчины вроде Хаби Алонсо нахмурились – кто-то снова круто положил с другой половины поля

Мужчины вроде Хаби Алонсо нахмурились – кто-то снова круто положил с другой половины поля
Eurosport

45 мин. назад

Древние рекорды больше не возбуждают.

Повод вспомнить, что где-то есть венгерский футбол: «Академия Пушкаша» обыграла лидера чемпионата «Ференцварош» со счетом 1:0.

Защитник «Академии Пушкаша» Янош Хегедюш подловил кипера на выходе из ворот и пробил. Футболист исполнял штрафной со своей половины поля, но удар вышел таким сочным, что мяч просвистел мимо всех футболистов по другую сторону поля и грохнулся в сетку.

  • «Академия Пушкаша» – дочерний клуб венгерского ФК «Видеотон».
  • «Ференцварош» идет на первом месте в чемпионате с 30 очками, а клуб Хегедюша – на девятом.
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