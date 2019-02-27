Перфекционист из Венгрии идеально засадил с центра поля

Уругвайский нападающий «Ференцвароша» Фернандо Горриаран отметился потрясающим голом в матче Кубка Венгрии против «Кишварды».

Футболист подобрал мяч в центральном круге и вторым касанием мощно направил его в сторону ворот. По всей видимости, он увидел, что голкипер далеко вышел в поле и перебросил его – мяч влетел в левую девятку.

«Ференцварош» сыграл с «Кишвардой» вничью со счетом 1:1, но прошел дальше за счет победы дома – 3:0.

Горриаран играет в Венгрии с 2017 года, до этого он выступал за «Ривер Плейт».

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