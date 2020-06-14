Фехервар
    -
    22:05
    14.06.20
    Стадион Состой Ют
    Уйпешт
      Чемпионат Венгрии • Тур 29
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      Онлайн
      Фехервар - Уйпешт
      Чемпионат Венгрии - 14 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Фехервар – Уйпешт на Eurosport.ru! 14 июня 2020 года в 22:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Joan Carrillo или Predrag Rogan? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фехервар и Уйпешт и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фехервар и Уйпешт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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