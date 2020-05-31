Гонвед
    -
    19:55
    31.05.20
    Хидегкути Нандор
    Дебрецен
      Чемпионат Венгрии • Тур 26
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Гонвед - Дебрецен
      Чемпионат Венгрии - 31 мая 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Гонвед – Дебрецен на Eurosport.ru! 31 мая 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, István Pisont или Zoltán Vitelki? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гонвед и Дебрецен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гонвед и Дебрецен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет