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Капошвар - Кишварда

Чемпионат Венгрии - 21 июня 2020

Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Капошвар – Кишварда на Eurosport.ru! 21 июня 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Ласло Дисцл или Tamas Bodóg? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Капошвар и Кишварда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Капошвар и Кишварда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

