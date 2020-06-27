ТЭ Залаэгерсег
    -
    16:15
    27.06.20
    ZTE-Штадион
    Фехервар
      Чемпионат Венгрии • Тур 33
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      ТЭ Залаэгерсег - Фехервар
      Чемпионат Венгрии - 27 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем ТЭ Залаэгерсег – Фехервар на Eurosport.ru! 27 июня 2020 года в 16:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Gábor Márton или Joan Carrillo? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ТЭ Залаэгерсег и Фехервар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ТЭ Залаэгерсег и Фехервар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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