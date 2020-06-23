Фехервар
    -
    19:55
    23.06.20
    Стадион Состой Ют
    Ференцварош
      Чемпионат Венгрии • Тур 32
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      Фехервар - Ференцварош
      Чемпионат Венгрии - 23 июня 2020

      Футбол, Чемпионат Венгрии. Следите за матчем Фехервар – Ференцварош на Eurosport.ru! 23 июня 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Joan Carrillo или Сергей Ребров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фехервар и Ференцварош и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фехервар и Ференцварош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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